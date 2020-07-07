قلب تونس يُقاطع التصويت على اللوائح البرلمانية

أعلن حزب قلب تونس في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أنه قرّر منذ مدّة مُقاطعة اللوائح البرلمانية وعدم التصويت عليها باعتبارها أضحت عُنصرَ فتنة وتقسيم للتونسيات والتونسيين وإضعاف للدولة ووسيلة لخدمة أجندات خارجيّة معلومة تُهدّد السيادة الوطنيّة وتماسك المجتمع.

واعتبر حزب قلب تونس أنّ حرب اللوائح التي تسعى بعض الأطراف لفرضها على عمل المجلس وإلهائه عن اهتماماته الأساسيّة المُتمثّلة بالأولويّة في مُعالجة الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الخانقة التي تمرّ بها البلاد هو ضرب من ضروب المهاترات العقيمة التي لا تزيد إلاّ في تعميقها وفي تعطيل تركيز المسار الضروري للخروج منها.

كما اعتبر قلب تونس أن لا أحد مُخوّلٌ لتوزيع صكوك الوطنيّة والطهوريّة وحبّ تونس خاصّة من قِبل من كانوا وما بالعهد من قِدم يُهلّلون للدكتاتوريّة.

وشدد قلب تونس على أنه لا مجال اليوم للسعي إلى تقسيم التونسيين عبر الاستقطاب الثنائي والصراع الإيديولوجي خدمة لمصالح حزبيّة ضيّقة أضحت سببا من أسباب دفع البلاد إلى مزيد من التقهقر وشعبنا إلى مزيد من الفقر والتهميش.

كما أدان الحزب بشدّة الخطاب الذي يعتمد التخوين والمغالطات التي طالت وتطول قيادات الحزب رئيسا ورئيسا لكتلته ونائبا لرئيس البرلمان وعضوا لمكتب المجلس، مستنكرا بقوّة ما تعرّضت وتتعرّض له قياداته من ثلب وتشويه وتحريض مؤكدا أنه يحتفظ بحقّه في اللجوء إلى القضاء ليأخذ مجراه ويضع حدّا لكلّ من تُحدّثه نفسه بالمسّ من كرامة وسمعة الآخرين.

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