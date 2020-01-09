قلب تونس يُقرر عدم التصويت لحكومة الحبيب الجملي لهذه الأسباب

قرر المجلس الوطني لحزب قلب تونس خلال اجتماعه اليوم الخميس 9 جانفي 2020، بالأغلبيّة رفض التصويت لحكومة الحبيب الجملي في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب غدا الجمعة 10 جانفي 2020.

وأرجع الحزب قراره للأسباب التالية:

- عدم استقلالية معظم الوزراء المقترحين عكس ما أعلنه رئيس الحكومة المكلّف.

- عدم تحييد وزارات السيادة

- عدم وجود برنامج واضح لهذه الحكومة

- تضخم عدد أعضاء الحكومة المقترحين وهو ما يتناقض مع طبيعة المرحلة التي تقتضي التقليص في عددهم والضغط على ميزانيات التصرف في الوزارات.

وأكد المجلس الوطني لحزب قلب تونس على انفتاحه على التعامل مع كلّ الأحزاب والكتل البرلمانية القريبة منه شريطة وضع المصلحة الوطنية الأولوية المطلقة والتعامل الجدي والقائم على الاحترام المتبادل مع حزب قلب تونس.

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