قلب تونس يُقرر منح الثقة لحكومة المشيشي رغم تحفّظاته على وزراء السيادة

قرّر المجلس الوطني لحزب قلب تونس خلال انعقاده اليوم الاثنين 31 أوت 2020، دعوة الكتلة النيّابيّة للحزب إلى منح الثقة للحكومة المُقترحة من طرف هشام المشيشي ودعوته للعمل على تجاوز الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تمرّ بها بلادنا وإيجاد الحلول واتّخاذ القرارات العمليّة بما يستجيب لانتظارات الشعب التونسي.

وأعرب قلب تونس عن أسفه لما عرفته المشاورات حول تركيبة الحكومة من عراقيل ومواقف اعتبرها عبثيّة ومتناقضة تتضارب ونواميس الدولة ومن تداخل بين صلاحيّات السلط .

كما أعرب الحزب عن تحفّظاته بالنسبة لبعض التعيينات الوزاريّة خاصّة منها المُتعلّقة بوزارات السيادة والتي تفتقد إلى الكفاءة والخبرة والاستقلاليّة.

وذكّر قلب تونس رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد بأنّه حامي للدستور ويتوجّب عليه بناء على هذا أن يتصرّف كرئيس لكلّ التونسيين دون أي إقصاء وأن يسهر على المحافظة على النظام الجمهوري وعلى الصلاحيّات الدستوريّة للمؤسسات الشرعيّة المُنبثقة عن إرادة الشعب.

كما دعا الحزب شركائه في البرلمان للتصدّي لكلّ الخروقات الدستوريّة والتسريع في إرساء المحكمة الدستوريّة وحماية مؤسسات الدولة.

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