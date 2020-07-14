قلب تونس يُكلّف نبيل القروي بالقيام بالمشاورات لإزالة الخلافات القائمة

عقد المكتب السياسي لحزب قلب تونس اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري واستعرض مستجدّات الأوضاع الخطيرة والدقيقة التي تمرّ بها البلاد على المستويات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة في ظلّ تداعيّات أزمة صحيّة عالميّة غير مسبوقة.

وقد عبّر المكتب السياسي عن انشغاله العميق بخصوص التجاذبات القائمة داخل الائتلاف الحكومي في علاقة بشبهات تضارب المصالح والفساد التي تحوم حول رئيس الحكومة والتي تزيد في حدّة الوضع وتُضاعف من الأخطار المُحدقة بالوطن.

وقد قرّر المكتب السياسي لقلب تونس تكليف رئيس الحزب نبيل القروي بمتابعة الأحداث واتخاذ المبادرات والقيام بالمشاورات مع مختلف الأطراف بما يُزيل الخلافات القائمة ويُؤدّي إلى حلول وطنيّة سياسيّة واجتماعيّة تستجيب لانتظارات الشعب وتُخرج تونس من الأزمة الخانقة التي تعيشها.

وأمام هذا الوضع المُهتزّ قرّر المكتب أن يبقى في حالة انعقاد متواصل.

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