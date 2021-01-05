قليبية: حجز كميات من البقول الجافة المهربة بقيمة 1.3 مليون دينار

تمكنت فرقة الحرس الديواني بقليبية اثر عمل استعلامي ومداهمة لمخزن من حجز كميات هامة من البقول الجافة المهربة أجنبية المصدر والمتمثلة في 136 طن من مادة الجلجلان و3طن من مادة الدرع و2طن من مادة الملوخية لا يحمل صاحبها في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها او ما يفيد خلاص الاداءات و المعاليم الديوانية في شأنها.

كما تم تحرير محضر حجز في الغرض وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز ما يناهز 1.3 مليون دينار.

وكشفت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ لها، بأنه سيتم إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة البضائع المحجوزة من عدمها.

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