قليبية: حجز مبلغ مالي مهرب بقيمة 380 ألف دينار

تمكنت فرقة الحرس الديواني بقليبية إثر عمل استعلامي مفاده اعتزام أحد الأشخاص نقل أموال من العملة التونسية مجهولة المصدر من إحدى مدن الوطن القبلي باتجاه إحدى المدن الساحلية على متن شاحنة وللغرض تشكلت دوريات لرصدها وبايقاف إحدى الشاحنات المحملة ببضائع استهلاكية وتفتيشها تم العثور تحت أكياس البقول الجافة وعلف الدجاج على كيسين أبيضي اللون وقد تبين أن المبلغ المالي الذي بداخلهما يقدر بـ380 ألف دينار لم يتم الإدلاء في شأنه بأية وثيقة قانونية تثبت شرعية مسكه ونقله.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه تم تحرير محضر في الغرض وتم إثر استشارة النيابة العمومية الاذن بحجز المبلغ المالي واتمام إجراءات تقديم الطلبات الإدارية.

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