قناة التاسعة تُقرر عدم بثّ حوار أجرته مع راشد الخياري

أعلنت قناة التاسعة في بيان أصدرته مساء اليوم السبت، أن هيئة التحرير بالقناة قررت عدم بث الحوار الذي اجري يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 مع النائب راشد الخياري في برنامج وحش الشاشة المبرمج للبثّ يوم غدٍ الأحد 18 أكتوبر والإكتفاء ببثّ الجزء المخصّص لعائلة الضحيّة عبد الرزاق الخشناوي وحجب باقي التسجيل.

وأرجعت القناة قرارها إلى التزامها بما تقتضيه أخلاقيات العمل الصحفي وبالدور الموكول للإعلام في معاضدة المجهود الوطني للتصدي للإرهاب والتطرف وتمسكا بمبدأ أن لا حياد مع الإرهاب وباعتبار التعهد القضائي من قبل النيابة العمومية في قضية التدوينة التي نشرها النائب المستقل راشد الخياري.

وفي تعليق له على قرار الحذف، اعتبر الخياري أن قرار مقاطعته « يأتي ربما تضامنا من القناة مع الأم فرنسا و حذف حضوره في البرنامج » .

وأضاف الخياري في تدوينته: « تحية قلبية لحرية التعبير و إعلامنا الوطني الهمام الشريف » .

وكان النائب راشد الخياري قد أورد في تدوينة له مساء أمس الجمعة ما يلي:

« الإساءة لرسول الله صلى الله عليه و سلم هي أعظم الجرائم و على من يقدم عليها تحمل تبعاتها ونتائجها دولة كانت أو جماعة أو فرد » .

كلمات البحث :حوار;راشد الخياري;قناة التاسعة