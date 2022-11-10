قناة التاسعة تُكذب تصريحات معز بن غربية وتُوضّح

أصدرت قناة التاسعة التلفزية اليوم الخميس، بلاغا تبعا لما تم ذكره في برنامج ستاد + بقناة قرطاج + .

وأكدت قناة التاسعة تمسكها باحترام جميع المؤسسات الاعلامية وتوجهاتها وخطها التحريري، مشيرة إلى أنها دأبت على اقتناء حقوق البث سنويّا منذ سنة 2015.

وشددت قناة التاسعة على أنه ليس لديها دين بقيمة 800 ألف دينار لدى الجامعة التونسية لكرة القدم كما وقع ذكره في برنامج ستاد + ، وأنه ليس لديها أي وضعية لتضارب مصالح كما وقعت الإشارة إليه أيضا في نفس البرنامج، مؤكدة كذلك أنه لا يوجد أي عضو مكتب جامعي شريك في القناة عكس ما وقع ذكره أيضا في برنامج ستاد +.

وأكدت القناة التزامها باحترام كل ضيوفها وعدم التدخل في شؤون بقية القنوات، وترجو أن يسود الاحترام بين مختلف المؤسسات الإعلامية .

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