قناة الزيتونة تقرر رفع قضية ضد القناة الوطنية

قررت قناة الزيتونة رفع قضية عدلية بالقناة الوطنية في شخص ممثلها القانوني وكل من سيكشف عنه البحث بعد وصفها الزيتونة « بالقناة التكفيرية » من أحد الصحفيين في برنامج بثته القناة الوطنية، حسب بيان أصدرته القناة.

واعتبرت القناة أن الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري المنتهية صلاحيتها « تواصل مغالطة الرأي العام وتأليبه ضد قناة الزيتونة بعد استضافتها لأحد الخبراء الامنيين دون تبن لمواقفه التي يتحمل مسؤولياتها وفقا لمبدأ حرية التعبير.

ونبهت القناة الى خطورة هذه الحملات على السلامة الجسدية للعاملين في القناة، داعية وزارة الداخلية الى التحرك وحماية القناة وطواقمها، معلنة دعمها اللامشروط لكل الصحفيين الشرفاء الذين رفضوا الانخراط وراء جوقة الفتنة.

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