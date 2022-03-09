قناة نسمة تعود للبث باسم جديد خلال 48 ساعة

أعلن الممثل القانوني لقناة نسمة زياد ريبة في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الأربعاء، أنه وبعد اجتماعهم مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري « الهايكا » من المنتظر عودة قناة نسمة للبث خلال 48 ساعة.
وكشف المتحدث بأن القناة ستعود باسم جديد وهو « نسمة الجديدة ».
وبين المتحدث بأنه تم الاتفاق على كافة الضوابط والمقتضيات حتى تعود القناة للبث، موضحا بأنه بعد إمضاء الاتفاق مع « الهايكا » سيتوجهون لديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي لتغيير ذبذبات البث وهو ما تنص عليه الاتفاقية.
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