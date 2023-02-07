قنصلية تونس بإسطنبول: التونسيون الثلاثة المفقودين في صحة جيدة ويجري التنسيق لإجلائهم إلى تونس

أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية باسطنبول صباح اليوم الثلاثاء، أنه قد تم صباح اليوم الاتصال بالمواطنة التونسية جيهان غرياني المقيمة بمدينة هاطاي التركية والتي فقدت عائلتها الاتصال بها عقب الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي .

وأشارت القنصلية إلى أن المعنية بالامر في حالة صحية جيدة ولم تصبها اي اضرار وتم الاتصال بعائلتها وطمأنتها، فيما تواصل مصالح القنصلية التواصل مع المعنية بالامر والسلطات التركية المختصة للاطمئنان على سلامة جميع افراد الجالية التونسية المقيمين بالمناطق المتضررة.

كما تلقت مصالح القنصلية العامة للجمهورية التونسية باسطنبول اتصالا هاتفيا من عائلة الشاب التونسي رامي مصدق لاعب كرة قدم بمدينة هاطاي تفيد بانها فقدت الاتصال به عقب الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي .

وقد تحركت مصالح البعثة واجرت الاتصالات اللازمة مع السلطات التركية المختصة وتمكنت من الاتصال بالمعني بالامر ويجري التنسيق حاليا معه لتامين وصوله الى مدينة اسطنبول في انتظار اجلائه الى تونس.

من جهة أخرى، أكدت القنصلية أنه على اثر تلقيها اتصالا هاتفيا من عائلة المواطنة التونسية رانية الزين المقيمة بمدينة هاطاي التركية تفيد بفقدان الاتصال بها عقب الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي تحركت مصالح القنصلية باسطنبول لاجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات التركية المختصة وتمكنت من التواصل هاتفيا مع المعنية بالامر والاطمئنان على صحتها والاتصال بعائلتها .

وشددت القنصلية على أنها تعمل في تواصل تام مع المعنية بالامر على تأمين وصولها الى مدينة اسطنبول في انتظار اجلائها الى تونس .

وأكدت القنصلية العامة للجمهورية التونسية باسطنبول مجددا على انه لم يتم الى حد الان تسجيل اي اصابة او حالة وفاة لأي مواطن تونسي عقب الزلزال.

كلمات البحث :إجلاء;إسطنبول;تونسيين;قنصلية تونس