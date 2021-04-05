قنصلية تونس بباريس تُغلق مصالحها لأسبوع بسبب كورونا

أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بباريس في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه على إثر ثبوت إصابة العديد من موظفيها بفيروس كورونا المستجد، تقرر، تطبيقا لقواعد البروتوكول الصحي المعتمدة بفرنسا، غلق مصالحها لمدة أسبوع بداية من يوم الثلاثاء 06 أفريل 2021 إلى غاية يوم الاثنين 12 أفريل 2021، تفاديا لتفشي العدوى بالفيروس.

كما وضعت القنصلية العامة على ذمة كافة المواطنين بالنسبة للحالات المستعجلة وسائل الاتصال التالية:

الهاتف:0153706919

البريد الالكتروني: paris.cgt@wanadoo.fr

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