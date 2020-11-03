قنصلية تونس بروما تغلق مكاتبها بسبب كورونا

أعلنت قنصلية تونس بروما على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه على اثر ثبوت إصابة أحد موظفيها بفيروس كرونا المستجد، وتطبيقا لقواعد البروتوكول الصحي المطبّقة بإيطاليا، فإنه سيتم غلق مكاتبها بداية من يوم غد الأربعاء 04 نوفمبر الجاري إلى حين إشعار آخر.

وأشارت القنصلية إلى أنها ستتولى القيام بالإجراءات الوقائيّة الضروريّة لتفادي إحتمال إنتشار العدوى بين أفراد البعثة وكذلك أفراد الجاليّة التابعين لدائرتها القنصلية.

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