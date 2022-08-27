قنصلية تونس بطرابلس تدعو الجالية التونسية إلى توخي الحذر

دعت سفارة تونس بطرابلس عاصمة ليبيا، اليوم السبت، أفراد الجالية التونسية بالعاصمة الليبية وضواحيها إلى ضرورة توخّي الحذر وتفادي مناطق الاشتباكات وتجنّب التنقلات، وذلك في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة وإطلاق النار المكثّف وسقوط عديد القذائف على مختلف المناطق بالعاصمة طرابلس منذ الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.

وذكّرت السفارة، في بلاغ، الجالية التونسية برقم هاتف القنصلية القار (021-3409479) للتواصل مع البعثة والإشعار بأي طارئ واندلع قتال عنيف في العاصمة الليبية طرابلس ليلة البارحة، واستمر حتى صباح اليوم السبت، حيث تبادلت الفصائل المتناحرة إطلاق النار بكثافة، ودوت أصوات عدة انفجارات عالية في أنحاء المدينة، وفق ما تناقلته وسائل إعلامية.

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