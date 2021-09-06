قنصلية تونس بطرابلس تُحدد شروطا للتونسيين الراغبين في العودة إلى بلادنا

أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس في بلاغ لها، أن المواطنين التونسيين الموجودين بليبيا والذين يعتزمون العودة إلى أرض الوطن خلال هذه الفترة أنه يتعيّن على من لم يتلقى منهم جرعتين من التطعيم ضد فيروس كورونا أن يقوم بحجز بأحد الوحدات الفندقية المخصصة للحجر الصحّي الإجباري لمدة عشرة أيام، وأن يستظهر بما يفيد بذلك على مستوى البوّابة الحدودية.

وأكدت القنصلية على ضرورة الإستظهار بوثيقة تحليل « PCR » سلبيّ النتيجة، تمّ اجراؤه خلال فترة لا تتجاوز الإثنتان وسبعين ساعة قبل موعد الدخول إلى تونس.

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