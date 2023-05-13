قنصل فرنسا: نعتزم توفير حوالي 10 آلاف موعد شهريا للحصول على التأشيرة

تعتزم سفارة فرنسا بتونس، بداية من الصيف القادم، توفير حوالي 10 آلاف موعد، شهريا للحصول على التأشيرة، إضافة إلى فتح 1050 موعدا إضافيا خلال شهر ماي الجاري، وفق ما أكده القنصل العام الفرنسي في تونس دومنيك ماس في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأعلن الدبلوماسي الفرنسي أنه سيتم إضافة ألف موعد خلال شهر جوان، كما أن الفترات الزمنية لاخذ موعد خلال شهر جويلية، للحصول على تأشيرة لإقامة قصيرة، سيتم وضعها على الخط ما بين نهاية شهر ماي وبداية شهر جوان، مشيرا إلى أنه وبالنسبة للطلبة ، فقد تم تخصيص 6آلاف موعد لفائدتهم خلال هذه الصائفة.وامام الانشغال الجدي لجزء كبير من التونسيين إزاء الصعوبات الملموسة المتعلقة بمطالب الحصول على تأشيرة، طمأن القنصل العام الفرنسي طالبي التأشيرة مبينا أن سفارة فرنسا قدمت خلال سنة 2022 أكثر من 86 ألف تأشيرة للتونسيين بمعدل يفوق 7 آلاف تأشيرة شهريا من بين 10 ألاف ملف يتم دراستها كل شهر.

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