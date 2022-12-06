قيس سعيد: أزمة توزيع الأدوية وجدت طريقها إلى الحل

قام رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عشية اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، بزيارة لإحدى مؤسسات تصنيع الأدوية.

وتم التطرق خلال اجتماع رئيس الجمهورية بعدد من المسؤولين عن هذه الشركة إلى جملة من المسائل المتعلقة بقطاع الأدوية وضرورة تطوير الصناعات الدوائية حتى تصير تونس دولة مصدّرة.

وأوضح رئيس الجمهورية أن تونس لا ينقصها شيء لتلبية حاجياتها من الأدوية، مشددا على ضرورة توفير مخزون استراتيجي تحسبا لكل الحالات الطارئة.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن الأزمة الحالية المتعلقة بتوزيع الأدوية وجدت طريقها إلى الحل، مبرزا ضرورة أن تتكاثف الجهود وتتعاضد خاصة في هذا الظرف لمواجهة كل الصعوبات ورفع التحديات.

وزار رئيس الجمهورية، بالمناسبة، بعض أجنحة هذه المؤسسة للاطلاع على طرق صنع بعض الأدوية وعلى كيفية توزيعها.

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