قيس سعيد: أكاد أرى بداية الفرز الحقيقي والتاريخي بين الفاسدين والوطنيين

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال زيارة أداها إلى ولاية قابس يوم أمس الأحد، أنه آن الأوان لوضع حدّ للفساد وغياب العدالة.

وأضاف الرئيس بقوله: » أكاد أرى بداية الفرز الحقيقي والتاريخي حتى تبزغ الشمس من جديد في السماء بين الفاسدين اللذين لن يكون لهم مكان وبين الصادقين الوطنيين الذين يُؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة » .

وأكد سعيد بأن مدينة القيروان الصحية سترى النور ولن ينقطع العمل لتحقيقها في أقرب الأوقات مع اختصار المسافة في التاريخ رغم المشككين.

من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية إلى تحديد المسؤوليات في حادثة الانفجار الذي جد يوم السبت بمصنع للإسفلت وخلف 6 وفيات مهما علت المسؤولية مع الكف عن الهروب من العقاب.

وأعلن الرئيس عن إحداث مركز علاج للأورام السرطانية بالمستشفى العسكري بقابس سيكون تحت إشراف الإدارة العامة للصحة العسكرية مع المجتمع المدني ووزارة الصحة والجمعية التونسية لمكافحة السرطان وبمشاركة وزارة الشؤون الإجتماعية.

وسيحتوي المركز على صيدلية للأدوية الخصوصية ومركز علاج بالأشعة بهدف تقريب الخدمات من تقصي الأورام وتشخيص علاجها لأهالي قابس وأهالي الجنوب وسيتم توفير الأدوية بالشراكة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وستكون الكلفة الجملية للمشروع في حدود 15 مليون دينار منها مساهمات من أطراف متعددة من المجتمع المدني ومن الوطنيين التونسيين في الداخل والخارج ومن وزارة الدفاع الوطني التي ستتولى المشاركة في تمويل هذا المشروع.

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