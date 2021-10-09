قيس سعيد: الإعلان عن الحكومة سيكون في الساعات القادمة

أعلن رئيس الجمهورية « قيس سعيد » خلال لقاء جمعه بـ « رضا غرسلاوي » المكلف بتسيير وزارة الداخلية اليوم السبت، أن الحكومة ستتشكل في الساعات القادمة وسيتم الإعلان عنها، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا الإعلان عن المواعيد القادمة في إطار الحوار مع الشعب ومع ممثلي الشباب في الجهات على وجه الخصوص.

كما شدد الرئيس على أننا نتعاون مع الدول ولكن نُريد منها أن تحترمنا، كما نتعاون مع المؤسسات الدولية ولكن أيضا لا بد أن تحترم إرادة شعبنا، مؤكدا أن سيادة الدولة التونسية ليست في سوق المزاد أو في أسواق الأسهم تتقاذفها الأطراف التي يُقال أنها المانحة.

وكشف الرئيس عن وجود لوبي واحد اليوم ومن يقوم بالدور في الظاهر لتحقيق المصالح الشخصية للوبيات ، مؤكدا أن هذا انتهى.

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