قيس سعيد: التطاول على الدولة وعلى رموزها ليس من قبيل حرية التعبير

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. وتناول اللقاء جدول مجلس الوزراء القادم والوضع العام في البلاد.

وشدّد رئيس الدولة في هذا الاجتماع على أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية عكس ما تتم اشاعته.

كما أكد رئيس الجمهورية على أن التطاول على الدولة وعلى رموزها ليس من قبيل حرية التعبير بل يرتقي إلى مستوى المسّ بأمنها والضرب لوحدتها.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الديمقراطية يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها، ومن يلعب دور الضحية اليوم وهو الذي كان ساهم في ضرب الدولة وحاول بكل الطرق تفكيك مؤسساتها لا يمكن أن يقدّم نفسه منقذا ويتلوّن كل يوم بلون جديد وكأن الشعب التونسي نسي ما كانوا يصنعون ومع من كانوا متحالفين، ومع من يتحالفون اليوم في الداخل والخارج على السواء.

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