قيس سعيد: الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة 19 ماي 2023، على هامش مشاركته قي القمة العربية الثانية والتلاثين بجدة، أنّ تونس « لم ولن تدخل في اي تحالف ضد تحالف اخر انطلاقا من ثوابتها الراسخة واستجابة لما تضمنه دستور 25 جويلية 2022″ .
وأشار إلى أنّ « هذه القمة هي قمة لم الشمل العريي الذي بدأ يتبلور منذ رئاسة الجزائر للقمة الفرطة عن طريق الرئيس عبد المجيد تبون الذي لم يدخر جهدا في السعي الى رأب الصدع » ، وفق قوله.
وأضاف قائلا « إن البيانات والخطابات ليست كافية ما لم تلق طريقها الى التنفيذ على أرض الواقع » .
وثمن رئيس الدولة عودة سوريا الى الجامعة العربية قائلا: إن هذه العودة جاءت « بعد 12 سنة من التخريب وتفكيك الدولة السورية » ، مبينا : « إن النية كانت تتجه الى تفكيك دول أخرى بهدف اسقاطها وتفكيكها .
وبخصوص القضية الفلسطينية، شدد الرئيس قيس سعيد على ان الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم، منددا بسقوط مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين على يد الاحتلال الصهيوني.
وبيّن أن كل ذلك يحدث « وسط صمت مريب من قبل الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وحرية المعتقد وحق الشعوب في تقرير مصيرها » .
ولاحظ ان « عديد الازمات والقضايا لا بد ان تتم معالجتها وفق مقاربة دولية جديدة تعطي لما يسمى بالدول النامية حقها في ان تكون شريكا فاعلا في وضع تصورات واسس هذه المقاربة » .
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