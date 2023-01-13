قيس سعيد: الخونة والعملاء لا مكان لهم في تونس

قام رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الجمعة، بجولة في المدينة العتيقة بتونس العاصمة، وسط تعزيزات أمنية خاصة بالأنهج المجاورة لها.

وشدد رئيس الدولة على أنه « لا مكان للخونة والعملاء في تونس » وعلى أنه « لا يخشى أي شيء سوى الله ».

وبخصوص المظاهرات المبرمجة غدا السبت 14 جانفي في شارع الحبيب بورقيبة، قال رئيس الدولة إنّ ذكرى الثورة هي يوم 17 ديسمبر وليست يوم 14 جانفي.

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