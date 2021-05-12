سعيد: الجهود كانت مضنية بعضها معلوم و بعضها تم التعتيم عليه

توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الأربعاء، بكلمة إلى الشعب التونسي هنّأه فيها بعيد الفطر المبارك.

وقال سعيد إنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات وقاية من فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لا تتلاءم مع ما دئبنا عليه، مشيرا إلى أن جزء منها كان مصيبا حتمته الظروف، فيما دعت تطورات الأوضاع إلى مراجعة جزء آخر منه لأنه لم يُؤدي إلى القصد المطلوب.

وأكد سعيد أن الأوضاع لم تكن هينة على جميع المستويات وخاصة للفقراء والبؤساء، مشيرا في الآن ذاته إلى أن إدارة الشأن العام في مثل هذه الظروف ليست بالأمر الهين واليسير.

وأضاف سعيد « لقد كانت الجهود مضنية بعضها معلوم وبعضها تم التعتيم عليه، ليس مهما الدعاية أو التعتيم في هذا الظرف بقدر ما تهم النتائج والأهداف » .

ودعا رئيس الجمهورية في كلمته الله تعالى إلى نصرة الشعب الفلسطيني لاسترجاع أرضه السليبة وارتجاع الحق الفلسطيني والمسجد الأقصى.

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