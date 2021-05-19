قيس سعيد: انكار الحق الفلسطيني هو الخيانة العظمى

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في حوار أجراه مع قناة فرنس 24 بُثّ اليوم الأربعاء، أن الحق الفلسطيني سيبقى في وجدان كل حر في العالم، مشددا على أنه آن للإنسانية كلها اليوم أن تضع حدا للمظلمة الفلسطينية التي تدخل قرنها الثاني.

وشدد الرئيس على أن القضية يجب أن تُطرح اليوم على المستوى الدولي، مؤكدا أن مجلس الأمن مطالب على الأقل بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ومشيرا في الآن ذاته إلى أنه سيعمل على تحقيق وقف هذا العدوان المستمر على الفلسطينيين .

وقال سعيد إن الفلسطيني له الحق في أرضه كسائر البشر في العالم، معتبرا أن من يتنكر للحق المشروع للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته فتلك هي الخيانة العظمى.

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