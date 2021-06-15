سعيد: تونس تعيش في ظل نظاميْن ظاهره قوانين ومؤسسات وباطنه يعمل تحت جنح الظلام

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له خلال اجتماعه بعدد من رؤساء الحكومات السابقة ورئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي اليوم الثلاثاء، أن تونس تعيش للأسف في ظل نظامين اثنين أحدهما ظاهر، ظاهره قوانين ومؤسسات وباطنه خفيّ لا يعمل إلا تحت جنح الظلام وهو الذي يُحرك هذه المؤسسات أو ما تبقى منها وتُضفى على هذه الخطب والخطط مشروعية كاذبة عن طريق الأبواق المسعورة المأجورة، على حد تعبيره.

وشدد الرئيس على أن النجاح الذي ينشده الجميع لن يتحقق إلا إذا اجتمعنا على كلمة سواء وعلى كلمة الحق والحرية وعلى الشغل والكرامة الوطنية.

وتوجه سعيد برسالة للشعب التونسي ورد فيها: « إنني كنت في صفكم وسأبقى في صفكم وسأموت في صفكم.. ستأتي اللحظة التي سيعلم فيها الجميع بما يجري وما جرى ولن يُفلت من العقاب في إطار القانون أحد لأن الناس كلهم أمام القانون سواسية » .

كما أضاف الرئيس : »سينعق الناعقون المأجورون على عادتهم في النهيق وفي الشهيق فقد عاشوا ولن يقدروا على العيش إلا في المستنقعات لا يعيشون إلا بأموال الخيانة مقابل الأكاذيب » .

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