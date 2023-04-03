قيس سعيد: تونس ليست ملفا بل وطنا وشعبا ودولة وسنُحقق إرادة الشعب

أكد رئيس الدولة قيس سعيد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الاثنين، أنّ تونس ليست ملفا بل وطنا وشعبا ودولة قائمة على مؤسسات، مشددا على أنه لا مساس بالوطن.

وأبرز الرئيس أن بعض الجهات داخل الدولة تحاول تعطيل مسار الصلح الجزائي ويُفترض أن تكون في السجن.

كما أضاف سعيد: » الشعب الذي يُريد أن يعيش حياة كريمة سيعيشها كما أراد وبإرادته وسنعمل على تحقيق إرادة شعبنا بالرغم من المرتمين في أحضان الخارج » .

كما قال الرئيس: « لسنا مستعدين لترك تونس .. تونس دولة وطن وشعب وسنُحقق إرادة الشعب » .

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