قيس سعيد: تونس وليبيا أهل وعائلة واحدة في دولتين

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم السبت 29 ماي 2021، أن تونس وليبيا أهل وعائلة واحدة في دولتين، مشيرا الى ان الارادة القوية والثابتة والمحطات التاريخية لكلا الشعبين وتواصلهم على مدى العصور تدعم هذا المسار.

وأفاد الرئيس بأنه تم التطرق إلى العديد من الملفات الثنائية ليس بمقاربة تقليدية مألوفة عرفت العديد من التعثرات والكبوات، بل تم التعرض إليها بروح وطنية عالية تحفظ حقوق الشعب والمستقبل وتقوم على التكامل في كافة المجالات .

وبين الرئيس بأن اللقاء كان فرصة لتجديد وقوف الشعب التونسي إلى جانب الليبيين لإعادة بناء مؤسساتهم في تأمين هذه المرحلة الانتقالية حتى يعبر الليبي وحده عن إرادته ويختار من يريد من دون وصاية من أي كان عليه.

وقال الرئيس: « آن الأوان لنقرأ التاريخ وآن الأوان لنستشرف تاريخا جديدا.. ونحن على ذلك متفقون » .

كلمات البحث :تونس;عائلة;قيس سعيد;ليبيا