قيس سعيد: زُرت ليلة أمس النفق وهناك قرائن تدل على وجود تدبير إجرامي

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاءه وزير الداخلية توفيق شرف الدين اليوم الأربعاء، أنه توجه ليلة أمس صحبته وصحبة رئيسة الحكومة نجلاء بودن لمعاينة النفق الذي تم اكتشافه، مؤكدا أن هناك جملة من القرائن المتظافرة التي تدل على وجود تدبير إجرامي.

وأشار الرئيس إلى أن الجهات الأمنية المختصة ستتولى إنارة الرأي العام والتوصل إلى حقيقة ما تم اكتشافه على أن يتولى بعد ذلك القضاء النظر في هذه القضية.

وتوجه الرئيس برسالة طمأنة للتونسيين وغير التونسيين من الأصدقاء والأشقاء بأن تونس ستبقى آمنة بالرغم من كل المحاولات اليائسة للبعض بقواتها المسلحة العسكرية والمدنية، مشددا على أن تونس قوية بمؤسساتها وبفضل تماسك شعبها بالرغم من محاولات البعض إلى التسلل للمؤسسات وتوظيفها لمن يقف وراء الستار ويُحرك من وراء الستار وضربها.

وأكد الرئيس أنه لا يُمكن لمن دبّر أو حاول التدبير والتنفيذ أن يصل إلى مبتغاه بالمس من مؤسسات الدولة أو بالمس من علاقات تونس مع الأصدقاء والأشقاء.

وقال الرئيس إن من يتصور أنه يُمكن أن يبُث الفتنة أو يضرب مصالحنا أو يُزايد أو يكذب أو يفتري سيُكشفون ولن يصلوا إلى مبتغاهم.

وأضاف الرئيس: « تونس ستبقى آمنة ولن يصل من يعملون في الظلام على تحقيق أهدافهم ومآربهم وعلى الانخراط في المؤامرات التي يُريدون تنفيذها » .

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