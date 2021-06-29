قيس سعيد: سلالتهم من نفس السلالة يتلونون بكل لون ويتقلبون كما يُريدون ويشتهون

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021 بقصر قرطاج، السيّدة مباركة عواينية، القيادية بالتيار الشعبي ورئيسة مركز الشهيد محمد البراهمي للسلم والتضامن، حيث تمّ التطرّق إلى جملة من القضايا ومن بينها الأوضاع التي تعيشها تونس منذ 17 ديسمبر 2010 والحلول الممكنة للخروج منها.

وجدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، تمسّكه بالشرعية التي يجب أن تحقق إرادة الشعب لا أن تكون أداة لضرب مصالحه المشروعة.

كما بيّن رئيس الجمهورية أن السنوات الماضية أثبتت القطيعة بين النصوص القانونية والواقع، وأن هذه الوضعية لا يمكن حلّها بحوارات شكلية كالحوارات السابقة بل بتصوّر جديد ومع الشعب التونسي وليس مع من انقلب على إرادته أو مع من استولى على ثرواته.

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