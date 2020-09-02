قيس سعيد: سيأتي اليوم الذي أتحدث فيه عن كل ما حصل في الأشهر الماضية

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في كلمة ألقاها بمناسبة أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أنه سيأتي اليوم الذي سيتحدّث فيه عن كل ما حصل في الأشهر الماضية، والحديث بكل صراحة عن الخيانات والاندساسات والغدر والوعود الكاذبة والارتماء في أحضان الصهيونية والاستعمار .

وقال سعيّد للتونسيين « سيأتي اليوم الذي تعرفون فيه الحقائق كلها دون استثناء » .

وأضاف سعيّد « أعلم دقائق الأمور بتفاصيلها وأعرف من التفاصيل الكثير وأكثر مما يعلمون » ، مؤكدا أن من يعتقد أنه فوق القانون ويقدر على شراء الذمم فهو واهم .

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