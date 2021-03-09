قيس سعيد: سيادة وطننا ليست بضاعة معروضة للبيع مهما كانت الأثمان

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وأمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي مساء اليوم الثلاثاء، على أن الدولة التونسية فوق كل اعتبار وسيادة وطننا ليست بضاعة معروضة للبيع مهما كانت الأثمان.

وأضاف الرئيس « الدولة التونسية مؤسسة ويجب أن يعلم الجميع أن الدولة ستبقى والأشخاص يمرون .. الدولة التونسية ليست دمية تُحركها الخيوط .. الدولة ليست كرة تتقاذفها الأقدام وليست فريسة تحوم من حولها السباع والضياع وما أكثرهم في هذه الأيام » .

وقال سعيد إن محاولات استنزاف الدولة فاشلة ومآلها مزبلة التاريخ.

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