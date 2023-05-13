قيس سعيد: سينتصر الشعب الفلسطيني و ستنتصر فلسطين

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيد عشية اليوم السبت إلى مدينة أريانة حيث اطلع على الوضع العام بالمدينة وأنصت إلى مشاغل المواطنين و مطالبهم.

وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على موقعها الرسمي على الفايسبوك: « اخوتنا الفلسطينيين يقتّلون كلّ يوم وبيوتهم تهدم و لا أحد يتحدث عنهم و لكن سينتصر الشعب الفلسطيني و ستنتصر فلسطين » .

وأضاف سعيّد: « خيام الجيش النازي كانت موجودة في تونس بينما كان اليهود يختبئون في منازل تونسية واليوم يكيلون الاتهامات من العواصم أو من الدوائر الخارجية بمعاداة السامية » .

وتابع قائلاً: « هناك من يحرّفون التاريخ و يشوهون الحقائق و يتآمرون على الدولة و يريدون ضرب السلم الأهلية.. ففي أيّ عصر يعيشون؟ « .

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