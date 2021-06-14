قيس سعيد في زيارة بيومين إلى إيطاليا

يُؤدّي رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يومي 16 و17 جوان 2021، زيارة رسمية إلى الجمهورية الإيطالية بدعوة من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وسيلتقي رئيس الدولة خلال هذه الزيارة، بالخصوص، بكلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الإيطاليين.

وستُمثّل هذه الزيارة مناسبة متجدّدة لمواصلة بحث سبل تطوير آليات التعاون والشراكة بين تونس وإيطاليا في عدّة مجالات، ومزيد ترسيخ علاقات التشاور والتنسيق القائمة بين البلدين الصديقين وتعميق النقاش وتبادل وجهات النظر بشأن عدّة ملفّات إقليمية ودولية ذات الإهتمام المشترك.

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