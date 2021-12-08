قيس سعيد لشعوب العالم: آن الأوان لرفع المظلمة عن الشعب الفلسطيني

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، إلى رفع المظلمة عن الشعب الفلسطيني التي تستمر لمدة أكثر من قرن، مشددا على أن فلسطين ليست ضيعة أو بستانا حتى تكون الأرض الفلسطينية موضوع صفقة.

وبين الرئيس بأن الشرعية الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية منقوصة وظالمة وأن من وضعوها لم يحترموها، مشددا على أن الحق الفلسطيني ليس حقا في سوق ولكنه حق مشروع بكل المقاييس.

وأضاف الرئيس: « أنا على يقين من أن الوحدة بين كل فصائل المقاومة يُمكن أن تُمهد الطريق إلى تحرير فلسطين دون تدخل في القرار الفلسطيني المستقل » ، معتبرا أن الخلافات التي تظهر مفتعلة ولن تخدم إلا الكيان المحتل.

واعتبر الرئيس أن الحركة الصهيونية فشلت في إخراج الحق الفلسطيني من دائرة اهتمام المواطن وستفشل لأن هذا الحق مُستبطن بوجدان كل حر في العالم والوطن العربي.

وشدد الرئيس على أن الحق الفلسطيني سيبقى ولن يضيع، ودعا إلى وحدة الصف الفلسطيني لا الانقسام كي يكون الموقف أقوى، معتبرا أن انقسام الصف يُؤدي إلى اضعاف العمل من أجل تحرير فلسطين.

وتعهّد الرئيس بالعمل على تطوير علاقاتنا الثنائية مع فلسطين في كل المجالات.

واعتبر الرئيس أن أكبر الأخطاء التي تتهدد الأمة والحق الفلسطيني هو الخطر الداخلي وليس الخطر القادم من الخارج .

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