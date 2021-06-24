قيس سعيد: لن يكون لأي قوات أجنبية ممر ولن تكون لها قواعد أو مستقر

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة و الستين لانبعاث الجيش الوطني صباح اليوم الخميس، أن سيادتنا في أرضنا وفي مياهنا وفي أجواءنا لا تقبل المساومة أبدا بل لا يمكن أن تُطرح حتى في مجرد نقاش ولا مجال لأن تكون نقطة في أي جدل لأعمال لجان أو غيرها.

وشدد الرئيس على أنه لن يكون لأي قوات أجنبية ممر ولن تكون لها قواعد أو مستقر في تونس، مضيفا بقوله: « بيض صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا » .

واعتبر الرئيس أنه آن الأوان لتوفير الحد الأدنى المطلوب من العدة والعتاد للقوات العسكرية، مضيفا بقوله: « قد ينقصنا أحيانا بعض العتاد المطلوب ولكن هناك برامج يتم اعدادها واستراتيجيات يتم وضعها لتلبية حاجيات قواتنا المسلحة سواء في الداخل أو بالتعاون مع الدول التي يستمر التعاون معها في مجال تجديد الآليات العسكرية ومجال تبادل التجارب » .

كما أعلن الرئيس أن قواتنا المسلحة العسكرية الجوية قطعت في هذه الظروف التي يعيشها العالم ككل نتيجة لجائحة كورونا غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية ما يقارب 60 ألف كيلومتر في الجو في كل أنحاء العالم للعودة بالعالقين في أماكن مختلفة من الكرة الأرضية أو لنقل المعدات والأدوية و غيرها إلى تونس وإلى خارج تونس .

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