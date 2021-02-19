قيس سعيد: محاربة الفساد هي ثبات على المبادئ وملاحقة للفاسدين مهما كانت مراكزهم

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 19 فيفري 2021، بقصر قرطاج سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأكد رئيس الدولة متابعته للصعوبات التي تواجهها قطاعات الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خاصة في ظل عدم تطوير التشريعات التي تستجيب لمطالب هذه القطاعات وفي ظل حالة الانفلات، وهو ما يؤثر سلبا لا على القطاعات المذكورة فحسب، بل على مداخيل الدولة.

كما تناول اللقاء الأوضاع السياسية التي تمرّ بها تونس اليوم.

وأكد رئيس الجمهورية مجددا في هذا السياق على أن المبادئ والقيم لا يمكن أن تكون موضوع نقاش وأن محاربة الفساد ليست مجرد شعار يرفع أو خطاب يلقى بل هي ثبات على المبادئ أولا وملاحقة الفاسدين مهما كانت مراكزهم ثانية.

كلمات البحث :الفساد;فاسدين;قيس سعيد