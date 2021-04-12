سعيد من جامع الزيتونة: فلتُلجم «أباليس» الحسابات السياسية لا في رمضان فقط بل في سائر الأيام

تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الاثنين 12 أفريل 2021 ، إلى جامع الزيتونة المعمور وتوجه منه بكلمة إلى الشعب التونسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مهنئا التونسيون و التونسيات و الأمة الاسلامية قاطبة بحلول الشهر المعظم.

و قد ركز رئيس الجمهورية في كلمته خاصة على مقاصد الاسلام بوجه عام و مقاصد الصيام بوجه خاص .

كما شدد سعيد في كلمته على ضرورة أن يكون هذا الشهر فرصة للتعاضد و التآخي، كما تحدث رئيس الجمهورية مع عدد من المصليين حول جملة من القضايا الفكرية و جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية بالبلاد.

وأكد الرئيس أن الإسلام في روحه وفي أركانه ليس مجرد طقوس بل هو تزكية للنفس، مؤكدا أن شهر رمضان ليس شهرا للإحتكار أو مناسبة للمضاربة بقوت الناس.

وقال سعيد إنه على السلط العمومية كلها أن تتصدى لهؤلاء المضاربين المحتكرين الذين يتحكمون كما شاؤوا في الأسعار، مؤكدا أنه لا تسامح مع من لا يعرف التسامح ولا تسامح بمن يتظاهر بالورى ولا يتذكر المقاصد الحقيقية للإسلام.

وأشار الرئيس إلى أنه كم من مناسبة دينية يتغيب فيها الدين أو تُغيب فيها مقاصده الحقيقية إلى فرصة لمزيد الإثراء وتفقير الفقراء .

وأضاف الرئيس بقوله: « فليصم من أراد الصيام عن الكذب والرياء والتجني والقذف لا في شهر رمضان فقط بل في سائر الأيام والشهور، حمانا الله في هذا الشهر من الأوبئة السياسية » .

واعتبر سعيد أن هناك العديد من الطقوس في ظاهرها عبادة وفي باطنها حسابات سياسية أرقامها من وضع الأباليس، مضيفا بقوله: » فلتُلجم هذه « الأباليس » لا في رمضان فقط بل في سائر الأيام » .

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