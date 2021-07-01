قيس سعيد مُنددا بالعنف: ما جرى في البرلمان تم الترتيب له منذ 3 أيام

ندّد رئيس الدولة قيس سعيد خلال تدشينه الجناح الجديد لقسم الانعاش بالمستشفى العسكري بتونس اليوم الخميس، بالأحداث التي جدّت، يوم أمس، بمجلس نوّاب الشعب، مؤكدا أنه تم الترتيب لهذه العملية منذ 3 أيام ، ومشددا على وجوب محاسبة أي شخص يلجأ للعنف خاصة في مؤسسات الدولة.

وأشار الرئيس إلى أن الحصانة التي يتمتع بها النواب بمقتضى الدستور هي حصانة لتمكنهم من الاستقلالية في أداء وظائفهم وليس في التعدي على الأشخاص مهما كان الاختلاف.

واعتبر سعيد أن هناك من في قلبه مرض وليس بالمريض ومن كان في قلبه مرض لا يُمكن أن يُشفى من هذا المرض إلا إذا تاب، على حد قوله.

وشدد رئيس الجمهورية على أن خشبة المسرح تغيرت والمتفرجون لم يعودوا متفرجين بل يعلمون حقيقة العلم ما حصل وما يُدبّر والترتيبات التي تقع داخل هذه المؤسسات السياسية .

وقال الرئيس: « هناك مسرحية تجري في عدد من المؤسسات الأخرى فلا المخرج ناجح ولا الممثل ناجح.. هناك مرضى في حاجة إلى الإنعاش وهناك من في قلوبهم مرض هؤلاء لا ينفع معهم الإنعاش » .

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