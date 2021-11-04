قيس سعيد: نحن لا نعمل في الأنفاق ونمقط التلون والشقاق

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع المجلس الوزاري اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021، أنه لا يعمل في الأنفاق ويمقط التلون والشقاق بل يعمل في وضح النهار وتحت عدسات المصورين ولا يخاف إلا الله.

وشدد الرئيس على حرصه ضمان الحقوق والحريات الواردة في نص الدستور، موضحا بأن الدستور مازال ساري المفعول والتدابير التي تم اتخاذها، وأن الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية وليست في الظاهر حرية وباطنها شقاق ونفاق.

كما توجه الرئيس برسالة طمأنة للتونسيين وللعالم كله بأن مؤسسات الدولة تعمل وبنسق حثيث مع تنسيق كامل بين رئاستيْ الحكومة والجمهورية وبين سائر مؤسسات الدولة.

كما أعلن الرئيس أنه سيتم النظر في مجلس وزاري قادم في نص عن كيفية إقامة الحوار الوطني المُزمع إجراءه.

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