قيس سعيد: نحن نستميت اليوم للدفاع عن سيادتنا ولن نفرط فيها لأحد

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها إلى ولاية القيروان بمناسبة عيد الإستقلال يوم أمس الاثنين، على أن تونس ليست تحت الانتداب أو الحماية، مؤكدا أنه سيحمي سيادتنا الوطنية ولن يُفرط فيها لأحد ويرفض من يتدخّل في شؤوننا .

وأضاف الرئيس: « لن نفرط أبدا في رايتنا ونريد أن نسلمها إلى أجيال ترفعها أعلى وأعلى في المستقبل.. وليس من حق أي تونسي أو أي مؤرخ تونسي أن يغبط حقائق أو يتناساها » .

كما قال سعيد: « نحن نستميت اليوم من أجل الدفاع عن سيادتنا.. تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة فالاستقلال ليس بروتوكولا أو اتفاقية تُبرم » .

وشدد الرئيس على أن المحافظة على الاستقلال أهم من الحصول عليه ، مبرزا بأن دوره التاريخي اليوم هو أن نبني دولة مستقلة.

وقال سعيد: « سنعمل من أجل تحقيق مطالب شعبنا وسنواصل الحرب ضد الفساد والمفسدين والمتآمرين والذين لا يتوانون على تجويع حتى الرضع.. من يقبل بأن يكون أداة لأي قوى خارجية صغر حجمها أو كبر وأن يخون وطنه لا أعتقد أنه من التونسيين ».

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