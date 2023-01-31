قيس سعيد: نخوص اليوم معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة ولن نخسر أبدا

أكد رئيس الدولة قيس سعيد اليوم الثلاثاء، أن تونس اليوم تخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة، مضيفا بقوله: « لن نخسر أبدا المعركة ولن نقبل إلا بالانتصار والقضاء على المجرمين في إطار القانون والعدالة » .

وشدد الرئيس على أن واجبه المقدس أن تتم محاسبة كل من أجرم في حق وطننا وشعبنا، مبرزا بأنه لا يُمكن التّعلل من قبل جهات معينة بالإجراءات حتى لا تتم المحاكمة العادلة .

وأضاف سعيد: « لا يُمكن أن يُترك مجرم واحد دون مسائلة ولا بد من تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.. لا يُمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن والشعب التونسي خارج المساءلة وخارج دائرة أي جزاء » .

وتعهد الرئيس بعدم ترك الدولة تضيع، قائلا: لن نترك وطننا كضيعة أو كبستان أو كحقل لا قانون فيه إلا قانون الغاب » .

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