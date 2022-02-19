قيس سعيد: نعمل دون انقطاع ولن نُخيب آمال شعبنا

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم السبت، أن مشاركته في الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي ببروكسيل كانت فرصة لبيان حقيقة المغالطات التي يتم الترويج لها من تونس حول الأوضاع في تونس .

وقال الرئيس: « قلنا لبعض ممثلي الدول المشاركة في القمة أعيدوا إلينا أموالنا فقالوا لا بد من إجراءات يجب اتّباعها ولكن لم يقع اتباع أي إجراءات من 2015، قلنا لهم سلموا لنا عددا من الأشخاص لمحاسبهم قالوا وفروا لهم محاكمة عادلة لأن القضاء ليس بالعادل، قلنا لهم سنعمل على تطهير البلاد والقضاء فأجابوا بأن هناك مس بمبدأ تفريق السلطة… فماذا يُريدون ؟ « .

وأضاف الرئيس « تركوا الروح وتعللوا بالقوانين والأشكال التي وضعوها لوضع الأقفال على أي عمل وطني فالدستور روح قبل أن يكون مؤسسات » .

وأشار الرئيس إلى أنه أكد في القمة ضرورة أن يكون هناك مبدأ العدل وليس مجرد الحديث عن مساواة شكلية لا تُحقق العدل.

وأكد الرئيس أنهم يصلون اليوم الليل بالنهار ويعملون دون انقطاع، متعهدا بعدم تخييب آمال الشعب التونسي في العزة والكرامة والحرية ما بقي هناك قلب ينبض ونفس يتردد.

واعتبر الرئيس بأنه من المفارقات العجيبة التي نعيشها في تونس هذه الأيام، تتعلق بمواقف بعض الأشخاص الذين كانوا بالأمس القريب معتصمين في دوائر قصر باردو ضد الأغلبية التي أفرزتها نتائج انتخابات سنة 2011 واليوم يجلسون على المائدة نفسها ويخالون الشعب فاكهة جافة أو أرزا كما حصل سنة 2013 ويخالون الدولة غنيمة لكل واحد منهم فيها نصيب، متسائلا: « على أي قدم يرقصون؟ » .

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