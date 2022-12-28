قيس سعيد: هبة بـ40 مليار تمتع بها من يدّعون أنهم محللين وخبراء بوسائل الإعلام

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال اجتماع رفيع المستوى حضرته رئيس الحكومة ووزراء العدل والدفاع والداخلية وقيادات أمنية وعسكرية عليا بقصر قرطاج اليوم الأربعاء، أن هبة بـ40 مليار وهبتها شركة بين سنتيْ 2016/2017 لرئاسة الحكومة باسم إصلاح منظومة الإعلام وتمتع بها عدد ممن يدّعون أنهم من المحللين والخبراء في وسائل الإعلام.

وشدد سعيد على أن هؤلاء ليسوا بخبراء ولا بمحليين بل هم مرتزقة ارتموا في أحضان الخارج ويتحدثون كل يوم ويُقدمون التحاليل الكاذبة ويفترون ولا يخجلون حين ينظرون إلى أنفسهم في المرآة.

وأضاف سعيد: » ‘المتباكون على حرية التعبير ليس لديهم حرية التفكير بل هم مرتزقة لن أقول الأسماء وسيعرفون أنفسهم… لن نترك وطننا ودولتنا لقمة بيد هؤلاء العابثين المجرمين » .

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