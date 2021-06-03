قيس سعيد وحرمه يلتقيان العاهل البلجيكي وقرينته

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد وحرمه، بعد ظهر اليوم الخميس 3 جوان 2021، بالقصر الملكي ببروكسيل، العاهل البلجيكي الملك فيليب وقرينته.

وأجرى رئيس الدولة، بالمناسبة، محادثة مع العاهل البلجيكي تم خلالها التطرق إلى روابط الصداقة وعلاقات التعاون المثمر القائمة بين تونس وبلجيكا في عدة مجالات، واستشراف فرص تطويرها وتنويعها بما يلبي تطلعات الشعبين الصديقين نحو مزيد من النماء والتقدم.

كما تم التأكيد، بالمناسبة، على أهمية مزيد تضافر الجهود الدولية وتوفير الدعم اللازم من أجل معالجة متضامنة وناجعة لتفشي فيروس كوفيد 19.

وتم الاتفاق، خلال اللقاء، على مواصلة التنسيق من أجل الاعداد الجيد لزيارة الدولة التي يعتزم رئيس الجمهورية تأديتها إلى بلجيكا في شهر سبتمبر المقبل.

كما وجه رئيس الدولة دعوة لزيارة تونس إلى العاهل البلجيكي الذي رحب بها ووعد بتلبيتها في أقرب الآجال الممكنة.

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