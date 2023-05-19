قيس سعيد يتحادث مع محمد بن سلمان

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة 19 ماي 2023 بجدة، محادثة مع الأمير السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .

وتوجّه رئيس الجمهورية بجزيل الشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا على ما وفرته من ظروف مناسبة لإنجاح القمة العربية.

وتناول اللقاء، أيضا، العلاقات والتعاون القائم بين تونس والسعودية حيث تم التأكيد على الحرص المشترك على مزيد تعزيزها وتنويعها مستقبلا، لا سيما على المستويات الاقتصادية والاستثمارية، لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

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