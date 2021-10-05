قيس سعيد يتسلم وثائق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الصديقة

انتظم صباح اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، موكب تسلّم خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيّد وثائق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الصديقة وهم:
• Sun Nahmkook، سفير جمهورية كوريا
• Tahir Hussain Andrabi، سفير جمهورية باكستان الإسلامية
• Ngulkham Jathom Gangte، سفير جمهورية الهند
وجرى الموكب بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
كلمات البحث :دول صديقة;سفراء;قيس سعيد
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.