قيس سعيد يتسلم وثائق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الصديقة



انتظم صباح اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، موكب تسلّم خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيّد وثائق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الصديقة وهم:

• Sun Nahmkook، سفير جمهورية كوريا

• Tahir Hussain Andrabi، سفير جمهورية باكستان الإسلامية

• Ngulkham Jathom Gangte، سفير جمهورية الهند

وجرى الموكب بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

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