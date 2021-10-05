قيس سعيد يتسلم وثائق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الصديقة

اخر تحديث : 05/10/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيّد وثائق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الصديقة
انتظم صباح اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، موكب تسلّم خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيّد وثائق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الصديقة وهم:
• Sun Nahmkook، سفير جمهورية كوريا
• Tahir Hussain Andrabi، سفير جمهورية باكستان الإسلامية
• Ngulkham Jathom Gangte، سفير جمهورية الهند
وجرى الموكب بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.


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