قيس سعيد يجتمع بالغنوشي وعبو والمغزاوي والشاهد

اجتمع رئيس الجمهورية « قيس سعيد » مساء اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، بقصر قرطاج بكل من رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي وأمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد، للتباحث حول مسار تشكيل الحكومة الجديدة .

وكان « التيار الديمقراطي » و « حركة الشعب » و « تحيا تونس » قد أعلنوا عن قرارهم عدم المشاركة في حكومة الحبيب الجملي.

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