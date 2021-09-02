قيس سعيد يدعو للتعامل مع المتظاهرين في إطار ما يضبطه القانون

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية الذي كان مرفوقا بـ سامي الهيشري، مدير عام الأمن الوطني، ومراد حسين، مدير عام الأمن العمومي.

وأسدى رئيس الدولة تعليماته بضرورة التعامل مع المتظاهرين في إطار ما يضبطه القانون، والالتزام باحترام حقوق المواطنين في التظاهر السلمي وحرّية التعبير.

وفي هذا الإطار، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة تضمن مقومات دولة القانون وترسّخ مبادئ الأمن الجمهوري وتحفظ النظام والأمن وتحمي المواطنين وممتلكاتهم وتكفل لهم ممارسة حقوقهم.

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