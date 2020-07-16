قيس سعيد يراسل البرلمان حول استقالة الفخفاخ

تلقى مجلس نواب الشعب يوم أمس الأربعاء، مراسلة من رئاسة الجمهورية تتعلق باعلام بتقديم رئيس الحكومة الياس الفخفاخ لاستقالته، وذلك وفقا لما يقتضيه الفصل 98 من الدستور.

كما بعثت رئاسة الجمهورية ليلة أمس، وفقا لمصادر متطابقة، بمراسلة لرئاسة البرلمان، لطلب توضيحات حول الأحزاب والكتل والإئتلافات البرلمانية تمهيداً للشروع في إجراء مشاورات مدتها القصوى عشرة أيام، لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.

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