قيس سعيد يزور الممثلة دلندة عبدو في بيتها

زار رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الخميس 13 أوت 2020، بمناسبة العيد الوطني للمرأة الفنانة الممثلة القديرة دلندة عبدو في بيتها للاطمئنان على حالتها الصحية، وتكريما لها على ما قدمته للساحة الثقافية في تونس والعالم العربي.

وتبادل رئيس الدولة أطراف الحديث مع الممثلة التونسية القديرة واستحضر العديد من الأدوار الشهيرة لشخصيات من الأعمال المسرحية والتلفزية التي قدمتها ومنها بالخصوص في سلسلة حكايات المرحوم عبد العزيز العروي وسلسلة « محل شاهد ».

وثمن رئيس الجمهورية ما قدمته الفنانة دلندة عبدو (واسمها الحقيقي خيرة الغربي) للساحة الثقافية والفنية التونسية وما تميزت به من خفة روح وقدرات فنية جعلتها تنجح في كسب محبة الجمهور سواء عبر أعمالها المسرحية أو التلفزية أو السينمائية.

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